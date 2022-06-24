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У Лисичанськ нині не зможуть доставити гумдопомогу: росіяни розбомбили шляхопровід

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 17:15

У п'ятницю доставки гуманітарної допомоги до Лисичанська Луганської області не буде через руйнування шляхопроводу до міста після авіаудару росіян.

Джерело: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай

Пряма мова: "На жаль, сьогодні не зможе автомобіль з гуманітарними вантажами поїхати до Лисичанська, тому що буквально пару годин тому російська армія завдала вертольотами авіаудару по мосту, шляхопроводу, який веде до Лисичанська. Він розбитий повністю, проїзд для вантажного транспорту там просто неможливий" .

Деталі: Гайдай додав, що влада шукатиме інші варіанти доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям.

При цьому, за словами голови ОВА, якийсь запас у людей є, оскільки до цього привозилося до 1000 наборів щодня.

Теми: ЛисичанськгуманітаркавійнаЛуганська область
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