Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Лисичанськ нині не зможуть доставити гумдопомогу: росіяни розбомбили шляхопровід

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 17:15

У п'ятницю доставки гуманітарної допомоги до Лисичанська Луганської області не буде через руйнування шляхопроводу до міста після авіаудару росіян.

Джерело: голова Луганської ОВ Сергій Гайдай

Пряма мова: "На жаль, сьогодні не зможе автомобіль з гуманітарними вантажами поїхати до Лисичанська, тому що буквально пару годин тому російська армія завдала вертольотами авіаудару по мосту, шляхопроводу, який веде до Лисичанська. Він розбитий повністю, проїзд для вантажного транспорту там просто неможливий" .

Реклама:

Деталі: Гайдай додав, що влада шукатиме інші варіанти доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям.

При цьому, за словами голови ОВА, якийсь запас у людей є, оскільки до цього привозилося до 1000 наборів щодня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЛисичанськгуманітаркавійнаЛуганська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Лисичанськ
У Лисичанську загарбники перетворили всі лікарні на військові шпиталі – МВА
Окупанти вивезли до РФ 50 старшокласників з Лисичанська – ЦНС
Українські військові на околицях Лисичанська – Гайдай
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: