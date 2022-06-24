В Лисичанск нинче не смогут доставить гумдопомощь: россияне разбомбили путепровод

В пятницу доставки гуманитарной помощи в Лисичанск Луганской области не будет из-за разрушения путепровода в город после авиаудара россиян.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай



Прямая речь: "К сожалению сегодня не сможет автомобиль с гуманитарными грузами поехать в Лисичанск, потому что буквально пару часов назад российская армия нанесла вертолетами авиаудар по мосту, путепроводу, который ведет в Лисичанск. Он разбит полностью, проезд для грузового транспорта там просто невозможен".

Детали: Гайдай добавил, что власти будут искать другие варианты доставки гуманитарной помощи местным жителям.

При этом, по словам главы ОВА, какой-то запас у людей есть, поскольку до этого, привозилось до 1000 наборов ежедневно.