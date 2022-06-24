Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Лисичанск нинче не смогут доставить гумдопомощь: россияне разбомбили путепровод

Валентина РоманенкоПятница, 24 июня 2022, 17:15

В пятницу доставки гуманитарной помощи в Лисичанск Луганской области не будет из-за разрушения путепровода в город после авиаудара россиян.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "К сожалению сегодня не сможет автомобиль с гуманитарными грузами поехать в Лисичанск, потому что буквально пару часов назад российская армия нанесла вертолетами авиаудар по мосту, путепроводу, который ведет в Лисичанск. Он разбит полностью, проезд для грузового транспорта там просто невозможен".

Детали: Гайдай добавил, что власти будут искать другие варианты доставки гуманитарной помощи местным жителям.

При этом, по словам главы ОВА, какой-то запас у людей есть, поскольку до этого, привозилось до 1000 наборов ежедневно.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЛисичанскгуманитаркавойнаЛуганская область
Главное сегодня

видео, фотоВ Тбилиси прошел антиправительственный митинг, к участникам обратились Зеленский и Арахамия

видеоУкраинцы за 3 дня скинули Притуле деньги на 4 "Байрактора" для ВСУ

Верховный суд США отменил решение 50-летней давности, которое давало право на аборты

Блинкен: Россия уже проиграла войну

В Госдуме РФ пригрозили, что в случае Третьей мировой Лондон будут бомбить первым

ВСУ оттеснили врага на Херсонщине и отразили штурм возле Лисичанска – сводка Генштаба

Все новости...
Лисичанск
Об отступлении из Лисичанска сейчас речь не идет – глава РДА
"Я с Луганщины. Я здесь родился и вырос. Почему я должен уходить?" Интервью со спецназовцем "Луганск-1", защищающим Лисичанск
Россияне уничтожают с вертолетов дороги и мосты, ведущие в Лисичанск – Гайдай
Последние новости
00:31
В Минобороны США одобряют отход ВСУ из Северодонецка
23:44
Блинкен о морской блокаде РФ: Какое Россия имеет право проверять украинские корабли?
23:28
В Беларуси осудили редактора "Википедии" из-за правок к статье о войне РФ в Украине
23:15
Зеленский о "покорении Эвереста" ЕС: Мы преодолели 7 тысяч метров
22:46
Экономические новости 24 июня: Украина получит 9 миллиардов евро от ЕС, Укрпошта в шаге от покупки банка
22:43
Канада разрешила конфисковать российские активы и передавать их на восстановление Украины
22:42
"Межигорье" официально станет парком-памятником
22:35
Несколько тысяч дельфинов погибли в Черном море из-за российской агрессии – биолог
22:30
Украина и Франция будут совместно расследовать военные преступления РФ
22:29
"Нам нужны гарантии безопасности с обеих сторон": координатор "Врачей без границ" о работе в Украине
Все новости...