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В Лисичанск нинче не смогут доставить гумдопомощь: россияне разбомбили путепровод

Валентина РоманенкоПятница, 24 июня 2022, 17:15

В пятницу доставки гуманитарной помощи в Лисичанск Луганской области не будет из-за разрушения путепровода в город после авиаудара россиян.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "К сожалению сегодня не сможет автомобиль с гуманитарными грузами поехать в Лисичанск, потому что буквально пару часов назад российская армия нанесла вертолетами авиаудар по мосту, путепроводу, который ведет в Лисичанск. Он разбит полностью, проезд для грузового транспорта там просто невозможен".

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Детали: Гайдай добавил, что власти будут искать другие варианты доставки гуманитарной помощи местным жителям.

При этом, по словам главы ОВА, какой-то запас у людей есть, поскольку до этого, привозилось до 1000 наборов ежедневно.

Темы: ЛисичанскгуманитаркавойнаЛуганская область
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