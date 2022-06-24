У Держдумі РФ пригрозили, що у разі Третьої світової Лондон будуть бомбити першим

Близький соратник президента Росії Владіміра Путіна попередив, що Лондон стане першим містом, яке будуть бомбити у разі чергової світової війни.

Як пише "Європейська правда", на його заяви в ефірі "Первого канала" звернув увагу британський Sky News.

Депутат Держдуми РФ генерал Андрей Гурульов заявив, що столиця Британії буде вражена першою, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.

"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО", - сказав він.

"По-друге, ми послабимо всю їх систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%" - продовжив Гурульов.

"По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів" - додав депутат.

За даними головного управління розвідки Міноборони України, Гурульов є воєнним злочинцем, який брав безпосередню участь у злочинній діяльності на території України у 2014-15 роках.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, з 18 червня Литва почала застосовувати транзитні обмеження на товари, що потрапили під санкції ЄС, між основною частиною Росії і Калінінградською областю.

МЗС РФ викликало очільницю посольства Литви у Москві, назвавши дії Литви "відкрито ворожою" провокацією та порушенням міжнародно-правових зобов'язань.

Своєю чергою МЗС Литви викликало тимчасового повіреного у справах Росії Сєргєя Рябоконя і роз’яснило йому обмеження, під які підпадає транзит товарів до Калінінградської області РФ.

Європейський Союз заявив, що перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит.

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