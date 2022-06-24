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В Госдуме РФ пригрозили, что в случае Третьей мировой Лондон будут бомбить первым

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 19:05
Путин, фото Getty Images

Близкий соратник президента России Владимира Путина предупредил, что Лондон станет первым городом, бомбящим в случае очередной мировой войны.

Как пишет "Европейская правда", на его заявления в эфире "Первого канала" обратил внимание британский Sky News.

Депутат Госдумы РФ генерал Андрей Гурулев заявил, что столица Британии будет поражена первой, если блокада Калининграда приведет к войне.

"Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции. Никто не будет волноваться, американцы они или британцы, мы бы рассматривали их всех как НАТО", - сказал он.

"Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%" - продолжил Гурулев.

"В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов" - добавил депутат.

По данным главного управления разведки Минобороны Украины, Гурулев является военным преступником, принимавшим непосредственное участие в преступной деятельности на территории Украины в 2014-15 годах.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, с 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью России и Калининградской областью.

МИД РФ вызвал главу посольства Литвы в Москве, назвав действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств.

В свою очередь МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснил ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

Европейский Союз заявил, что проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по поводу санкций, согласно которым Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пообещал "серьезный и чувствительный ответ" на транзитные ограничения.

Темы: РосcияВеликобританиявойна
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