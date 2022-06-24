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Блінкен: Росія вже програла війну

"Європейська правда"П'ятниця, 24 червня 2022, 19:36

Державний секретар США Ентоні Блінкен запевнив, що Вашингтон буде продовжувати підтримку України в протистоянні російській агресії, а Росія вже програла у розв’язаній нею ж війні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Блінкен заявив на пресконференції в Берліні у п’ятницю.

"Українці обороняються з неймовірною відвагою, а Росія вже програла. Метою Путіна, як він сам казав, було знищення України як незалежної та суверенної країни. Ця мета зазнала невдачі. Суверенна і незалежна Україна буде існувати довше, ніж житиме Путін", – заявив він.

Блінкен додав, що Росія, попри досягнення певних успіхів на Донбасі, далека від вирішальної перемоги, а ті досягнення, які вона вже має, обійшлися їй у надзвичайно високу ціну.

"За повідомленнями, з початку вторгнення загинули або зазнали поранень десятки тисяч російських військових. Росія продовжує втрачати танки, авіацію, бронетехніку у великих кількостях", – зазначив держсекретар США.

Він додав, що навіть у разі подальшого наступу Росія займе повністю зруйновані нею ж міста, а українські військові натомість відійдуть на більш укріплені позиції, де зможуть ефективно оборонятися.

"Наша розвідка повідомляє, що російські війська і далі потерпають від низького бойового духу, високого рівня смертності, проблем із технікою і керівництва, яке відмовляється повідомляти їм про реальний стан справ на полі бою", – наголосив Блінкен.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, колишній держсекретар США Майк Помпео вважає, що Росія під час своєї війни проти України здійснює геноцид та що Путін у разі успіхів на півдні й Донбасі не зупиниться. 

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Теми: РосіявійнаСША
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