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Блинкен: Россия уже проиграла войну

"Европейская правда"Пятница, 24 июня 2022, 19:36

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, а Россия уже проиграла в развязанной ею же войне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен заявил на пресс-конференции в Берлине в пятницу.

"Украинцы обороняются с невероятной отвагой, а Россия уже проиграла. Целью Путина, как он сам говорил, было уничтожение Украины как независимой и суверенной страны. Эта цель потерпела неудачу. Суверенная и независимая Украина будет существовать дольше, чем будет жить Путин", – заявил он .

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Блинкен добавил, что Россия, несмотря на достижения определенных успехов на Донбассе, далека от решающей победы, а достижения, которые она уже имеет, обошлись ей в чрезвычайно высокую цену.

"По сообщениям, с начала вторжения погибли или получили ранения десятки тысяч российских военных. Россия продолжает терять танки, авиацию, бронетехнику в больших количествах", - отметил госсекретарь США.

Он добавил, что даже в случае дальнейшего наступления Россия займет полностью разрушенные ею же города, а украинские военные отойдут на более укрепленные позиции, где смогут эффективно обороняться.

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"Наша разведка сообщает, что российские войска и дальше страдают от низкого боевого духа, высокого уровня смертности, проблем с техникой и руководства, которое отказывается сообщать им о реальном положении дел на поле боя", – подчеркнул Блинкен.

Как сообщалось, бывший госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия во время своей войны против Украины совершает геноцид и что Путин в случае успехов на юге и Донбассе не остановится.

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Темы: РосcиявойнаСША
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