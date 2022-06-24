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Десантник вразив "Іглою" російський штурмовик "Грач"

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 червня 2022, 19:41
ілюстративне фото

Миколаївський десантник збив із переносного зенітно-ракетного комплексу російський штурмовик Су-25.

Джерело: пресслужба командування Десантно-штурмових військ

Дослівно: "24 червня на одному з напрямків, військовослужбовцем підрозділу протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України був успішно збитий російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів був назавжди приземлений з ПЗРК "Ігла"".

Деталі: В повідомленні вказано, що вищевказаний зенітник прийшов до війська добровольцем по мобілізації та отримав відповідну підготовку.

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Теми: війна
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