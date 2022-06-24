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Десантник сбил "Иглой" российский штурмовик "Грач"

Валентина РоманенкоПятница, 24 июня 2022, 19:41
иллюстративное фото

Николаевский десантник сбил из переносного зенитно-ракетного комплекса российский штурмовик Су-25.

Источник: пресс-служба командования Десантно-штурмовых войск

Дословно: "24 июня на одном из направлений военнослужащим подразделения противовоздушной обороны 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины был успешно сбит российский штурмовик Су-25 "Грач".

Бронированный самолет оккупантов был навсегда приземлен из ПЗРК "Игла".

Детали: В сообщении указано, что вышеуказанный зенитчик пришел в армию добровольцем по мобилизации и получил соответствующую подготовку.

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Темы: война
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