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Росіяни випустили 20 ракет з Білорусі по Десні, є руйнування – ОК "Північ"

Анастасія Калатур, Роман ПетренкоСубота, 25 червня 2022, 10:48
ФОТО: GETTY

Росіяни обстріляли 20 ракетами селище Десна на Чернігівщині.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом".

Деталі: Чаус попросив   не публікувати фото та відео "прильотів".

Оновлено: За даними ОК "Північ" близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу.

З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 17 травня росіяни завдали авіаудару по Десні, загинули 87 людей.

Теми: Чернігівська областьвійнаРосія
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