Росіяни випустили 20 ракет з Білорусі по Десні, є руйнування – ОК "Північ"

Росіяни обстріляли 20 ракетами селище Десна на Чернігівщині.

Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом".

Реклама:

Деталі: Чаус попросив не публікувати фото та відео "прильотів".

Оновлено: За даними ОК "Північ" близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу.

З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.

ВІДЕО ДНЯ

Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат.

Нагадаємо: 17 травня росіяни завдали авіаудару по Десні, загинули 87 людей.