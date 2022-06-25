Росіяни випустили 20 ракет з Білорусі по Десні, є руйнування – ОК "Північ"
Субота, 25 червня 2022, 10:48
Росіяни обстріляли 20 ракетами селище Десна на Чернігівщині.
Джерело: голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, оперативне командування "Північ"
Дослівно: "Селище Десна зазнало чергового ракетного обстрілу. Подробиці згодом".
Деталі: Чаус попросив не публікувати фото та відео "прильотів".
Оновлено: За даними ОК "Північ" близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу.
З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
Відомо про руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат.
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Нагадаємо: 17 травня росіяни завдали авіаудару по Десні, загинули 87 людей.