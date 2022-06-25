Россияне выпустили 20 ракет из Беларуси по Десне, есть разрушение – ОК "Север"

Россияне обстреляли ракетами поселок Десна в Черниговской области.

Источник: глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, оперативное командование "Север"

Дословно: "Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности вскоре".

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Детали: Чаус попросил не публиковать фото и видео "прилетов".

Обновлено: По данным ОК "Север" около 5 часов утра Черниговская область подверглась массовому ракетному обстрелу.

С территории Беларуси из самолетов и земли было выпущено 20 ракет по поселку Десна.

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Известно о разрушении объектов инфраструктуры. Предварительно без потерь.

Напомним: 17 мая россияне нанесли авиаудар по Десне, погибли 87 человек.