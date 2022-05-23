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Удар по Десні: під уламками знайшли 87 загиблих – Зеленський

Олена РощінаПонеділок, 23 травня 2022, 13:11
Удар по Десні: під уламками знайшли 87 загиблих – Зеленський

Після авіаудару по селищу Десна в Чернігівській області, завданого російською армією тиждень тому, 17 травня, під уламками знайшли тіла 87 загиблих. 

Джерело: президент Володимир Зеленський під час Всесвітнього економічного форуму

Пряма мова: "Сьогодні ми закінчили роботи на Десні. На жаль, статистика така: сьогодні на Десні під уламками 87 жертв. 87 трупів, жертв, убитих – без цих людей уже буде майбутнє України". 

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Деталі: Президент України Володимир Зеленський виступив онлайн перед Всесвітнім економічним форумом, що проходить у Давосі. Йому задали пару запитань. Інформацію про Десну президент озвучив, відповідаючи на запитання, яким він бачить майбутнє України.   

Зеленський зазначив, що як президент країни, яка воює, він думає про сьогодення України і про те, скільки людей гине щодня. 

Передісторія: 

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Теми: війнаЗеленськийЧернігівська область
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