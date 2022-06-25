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Пентагон уточнив, яку техніку включатиме новий пакет допомоги для України

Анастасія КалатурСубота, 25 червня 2022, 07:38
ФОТО: GETTY

У пакет військової допомоги Україні від Штатів входять 18 катерів.

Джерело: Пентагон

Деталі: Зокрема, мова йде про  два 10-метрові річкові судна, шість 12 метрових морських бойових кораблів  та десять 11-метрових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

Зазначається, що здебільшого ці катери призначені для захисту річок, але їх також можна використовувати у прибережних районах.

Також останній пакет включає чотири високомобільні артилерійські ракетні комплекси HIMARS; 36 тисяч патронів калібру 105 мм; 18 тактичних тягачів для гаубиць; 1200 гранатометів Mk-19  та 2000 кулеметів.

Нагадаємо: 23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів.

Теми: СШАзброя
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