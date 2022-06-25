Пентагон уточнил, какую технику будет включать в себя новый пакет помощи для Украины

В пакет военной помощи Украине от Штатов входят 18 катеров.

Источник: Пентагон

Детали: В частности, речь идет о двух 10-метровых речных судах, шести 12-метровых морских боевых кораблях и десяти 11-метровых патрульных катерах Dauntless Sea Ark.

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Отмечается, что в основном эти катера предназначены для защиты рек, но их также можно использовать в прибрежных районах.

Также последний пакет включает четыре высокомобильных артиллерийских ракетных комплекса HIMARS; 36 тысяч патронов калибра 105 мм; 18 тактических тягачей для гаубиц; 1200 гранатометов Mk-19 и 2000 пулеметов.

Напомним: 23 июня Соединенные Штаты объявили о предоставлении Украине нового транша военной помощи на сумму $450 миллионов.