Окупанти обстріляли Дніпропетровщину – поранена жінка

Очільник ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко розповів, що внаслідок обстрілів області поранена 60-річна жінка.

Джерело: Резніченко у Telegram, голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Резніченка: "І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.

У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок.

В інших районах області на цю хвилину спокійно".

Деталі: Вілкул підтвердив обстріли у Криворізькому районі та повідомив, що втрат немає.

Нагадаємо: Вранці 25 червня росіяни обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині.