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Окупанти обстріляли Дніпропетровщину – поранена жінка

Роман ПетренкоСубота, 25 червня 2022, 08:34
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину – поранена жінка
РОЗБИТА ВОРОЖА ТЕХНІКА, ФОТО: ГЕНШТАБ

Очільник ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко розповів, що внаслідок обстрілів області поранена 60-річна жінка.

Джерело: Резніченко у Telegram, голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram

Пряма мова Резніченка: "І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.

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У Зеленодольську постраждала 60-річна  жінка. Пошкоджений дачний будинок.

В інших районах області на цю хвилину спокійно".

Деталі: Вілкул підтвердив обстріли у Криворізькому районі та повідомив, що втрат немає.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вранці 25 червня росіяни обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині.

Теми: Дніпропетровська областьКривий Рігобстрілвійна
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