Окупанти обстріляли Дніпропетровщину – поранена жінка
Субота, 25 червня 2022, 08:34
Очільник ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко розповів, що внаслідок обстрілів області поранена 60-річна жінка.
Джерело: Резніченко у Telegram, голова ВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram
Пряма мова Резніченка: "І знову під обстрілом Криворізький район. Під удари артилерії потрапили Широківська та Зеленодольська громади.
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У Зеленодольську постраждала 60-річна жінка. Пошкоджений дачний будинок.
В інших районах області на цю хвилину спокійно".
Деталі: Вілкул підтвердив обстріли у Криворізькому районі та повідомив, що втрат немає.
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: Вранці 25 червня росіяни обстріляли ракетами селище Десна на Чернігівщині.