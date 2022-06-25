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Россияне обстреляли Днепропетровщину – ранена женщина

Роман ПетренкоСуббота, 25 июня 2022, 08:34

Глава ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко рассказал, что в результате обстрелов области ранена 60-летняя женщина.

Источник: Резниченко в Telegram, глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram

Прямая речь Резниченко: "И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины.

В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом.

В других районах области в эту минуту спокойно".

Детали: Вилкул подтвердил обстрелы в Криворожском районе и сообщил, что потерь нет.

Напомним: Россияне обстреляли ракетами поселок Десна в Черниговской области.

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Темы: Днепропетровская областьКривой Рогобстрелвойна
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