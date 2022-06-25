Россияне обстреляли Днепропетровщину – ранена женщина
Суббота, 25 июня 2022, 08:34
Глава ОВА Днепропетровщины Валентин Резниченко рассказал, что в результате обстрелов области ранена 60-летняя женщина.
Источник: Резниченко в Telegram, глава ВА Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram
Прямая речь Резниченко: "И снова под обстрелом Криворожский район. Под удары артиллерии попали Широковская и Зеленодольская общины.
В Зеленодольске пострадала 60-летняя женщина. Поврежден дачный дом.
В других районах области в эту минуту спокойно".
Детали: Вилкул подтвердил обстрелы в Криворожском районе и сообщил, что потерь нет.
Напомним: Россияне обстреляли ракетами поселок Десна в Черниговской области.
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