Окупанти завдали удару шістьма ракетами по Львівщині, дві збиті – ОВА

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району,

Джерело: Козицький під час відеозвернення

Пряма мова Козицького: "25 червня о 4 годині ранку завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини.

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Шість ракет, чотири – потрапляння, дві були збиті. Об’єкт військовий у Яворівському районі.

Внаслідок ракетного удару 4 поранених, один середньої важкості, троє – легкої, госпіталізовані.

Пожежі локалізовані".

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Нагадаємо: Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, що 25 червня окупанти вдарили 24 ракетами по регіону.