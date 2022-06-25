Окупанти завдали удару шістьма ракетами по Львівщині, дві збиті – ОВА
Субота, 25 червня 2022, 09:34
Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району,
Джерело: Козицький під час відеозвернення
Пряма мова Козицького: "25 червня о 4 годині ранку завдано ракетного удару з Чорного моря по території Львівщини.
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Шість ракет, чотири – потрапляння, дві були збиті. Об’єкт військовий у Яворівському районі.
Внаслідок ракетного удару 4 поранених, один середньої важкості, троє – легкої, госпіталізовані.
Пожежі локалізовані".
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Нагадаємо: Житомирський міський голова Сергій Сухомлин розповів, що 25 червня окупанти вдарили 24 ракетами по регіону.