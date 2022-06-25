Оккупанты нанесли удар шестью ракетами по Львовщине, две сбиты - ОВА

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг попал четырьмя ракетами по Яворовскому району,

Источник: Козицкий во время видео-обращения

Прямая речь Козицкого: "25 июня в 4 часа утра нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовщины.

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Шесть ракет, четыре – попадание, две были сбиты. Объект военный в Яворовском районе.

В результате ракетного удара 4 раненых, один средней тяжести, трое – легкой, госпитализированы.

Пожары локализованы".

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Напомним: Житомирский городской голова Сергей Сухомлин рассказал, что 25 оккупанты ударили 24 ракетами по региону.