Оккупанты нанесли удар шестью ракетами по Львовщине, две сбиты - ОВА
Суббота, 25 июня 2022, 09:34
Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что враг попал четырьмя ракетами по Яворовскому району,
Источник: Козицкий во время видео-обращения
Прямая речь Козицкого: "25 июня в 4 часа утра нанесен ракетный удар с Черного моря по территории Львовщины.
Шесть ракет, четыре – попадание, две были сбиты. Объект военный в Яворовском районе.
В результате ракетного удара 4 раненых, один средней тяжести, трое – легкой, госпитализированы.
Пожары локализованы".
Напомним: Житомирский городской голова Сергей Сухомлин рассказал, что 25 оккупанты ударили 24 ракетами по региону.
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