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Українці та поляки проведуть спільний прайд у Варшаві

"Європейська правда"Субота, 25 червня 2022, 11:15
Фото SatyaPrem з сайту Pixabay

У суботу українці і поляки виступлять за мир і вимагатимуть припинити дискримінацію ЛГБТ+ спільноти на спільному прайді у Варшаві.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише агентство Reuters.

Щорічний прайд-парад у Києві було скасовано через вторгнення Росії, тому спільнота ЛГБТ+ у Варшаві об'єдналася зі своїми колегами з України для організації заходу у польській столиці.

"Росія відмовила нам у праві, за яке ми боролися роками, Росія відмовила нам у прайді, у нашому марші рівності, який ми проводимо щороку з 2012 року в Києві... Ось чому ми вийдемо на марш у Варшаві", – каже Ленні Емсон, виконавчий директор КиївПрайду.

"Ми виходимо за мир, ми виходимо за Україну, ми виходимо за перемогу", – додає Емсон.

Агентство відзначає, що консервативне ставлення до сексуальної орієнтації поширене як в Польщі, так і в Україні. Правлячі польські націоналісти зробили боротьбу з так званою "ідеологією ЛГБТ" ключовим елементом передвиборчих кампаній, тоді як в Україні ультраправі групи регулярно нападали на ЛГБТ-активістів та їхні події до війни.

Але оскільки багато представників ЛГБТ+ в Україні приєдналися до бойових дій за свою країну, активісти висловили сподівання, що війна допоможе зруйнувати стереотипи.

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"Люди, які готові померти, щоб захистити цю країну, я думаю, що вони мають право бути рівними, мати, наприклад, цивільні союзи", – цитує агентство Тимура Левчука, активіста ЛГБТ+ у Києві. 

Варто зазначити, що організатори прайду у Варшаві заборонили російські прапори.

Теми: ЛГБТПольщаУкраїна
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