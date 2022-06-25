Украинцы и поляки проведут общий прайд в Варшаве

В субботу украинцы и поляки выступят за мир и потребуют прекратить дискриминацию ЛГБТ+ сообщества на совместном прайде в Варшаве.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет агентство Reuters.

Ежегодный прайд-парад в Киеве был отменен из-за вторжения России, поэтому сообщество ЛГБТ+ в Варшаве объединилось со своими коллегами из Украины для организации мероприятия в польской столице.

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"Россия отказала нам в праве, за которое мы боролись годами, Россия отказала нам в прайде, в нашем марше равенства, который мы проводим каждый год с 2012 года в Киеве... Вот почему мы выйдем на марш в Варшаве", – говорит Лэнни Эмсон, исполнительный директор КиевПрайда.

"Мы выходим за мир, мы выходим за Украину, мы выходим за победу", – добавляет Эмсон.

Агентство отмечает, что консервативное отношение к сексуальной ориентации распространено как в Польше, так и в Украине. Правящие польские националисты сделали борьбу с так называемой "идеологией ЛГБТ" ключевым элементом предвыборных кампаний, в то время как в Украине ультраправые группы регулярно нападали на ЛГБТ-активистов и их мероприятия до войны.

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Но поскольку многие представители ЛГБТ+ в Украине присоединились к боевым действиям за свою страну, активисты выразили надежду, что война поможет разрушить стереотипы.

"Люди, которые готовы умереть, чтобы защитить эту страну, я думаю, что они имеют право быть равными, иметь, например, гражданские союзы", – цитирует агентство Тимура Левчука, активиста ЛГБТ+ в Киеве.

Следует отметить, что организаторы прайда в Варшаве запретили российские флаги.