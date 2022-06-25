Залужний показав кадри бойової роботи HIMARS
Субота, 25 червня 2022, 12:32
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав, як реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS працюють на передовій.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: "Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території.
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Дякуємо Американському народу за надане озброєння!
Наша мета – перемога".
ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.