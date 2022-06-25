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Залужний показав кадри бойової роботи HIMARS

Роман ПетренкоСубота, 25 червня 2022, 12:32
СИСТЕМА HIMARS. ФОТО WIKIMEDIA

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав, як реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS працюють на передовій.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території.

Дякуємо Американському народу за надане озброєння!

Наша мета – перемога".

Нагадаємо: 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.

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Теми: ЗалужнийЗбройні силивійна
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