Залужний показав кадри бойової роботи HIMARS

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний показав, як реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS працюють на передовій.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS вже працюють в інтересах оборони України. Артилеристи ЗСУ майстерно вражають визначені цілі - військові об’єкти ворога на нашій, українській, території.

Реклама:

Дякуємо Американському народу за надане озброєння!

Наша мета – перемога".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 23 червня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші системи HIMARS вже прибули в Україну.