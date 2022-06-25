Залужный показал кадры боевой работы HIMARS
Суббота, 25 июня 2022, 12:32
Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный показал, как реактивные системы залпового огня M142 HIMARS работают на передовой.
Источник: Залужный в Facebook
Прямая речь Залужного: Реактивные системы залпового огня M142 HIMARS уже работают в интересах обороны Украины. Артиллеристы ВСУ мастерски поражают определенные цели – военные объекты врага на нашей, украинской, территории.
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Спасибо Американскому народу за предоставленное вооружение!
Наша цель – победа".
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Напомним: 23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые системы HIMARS уже прибыли в Украину.