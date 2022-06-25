Російські вертольоти вдарили ракетами по прикордонню Сумщини
Субота, 25 червня 2022, 14:50
Два російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини.
Джерело: Державна прикордонна служба України
Деталі: Повідомляється, що ворожі гелікоптери вилетіли з боку Росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади.
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Попередньо, жертв внаслідок цього обстрілу немає.
Нагадаємо: В ніч на 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.
Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3, які запускали ракети.
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