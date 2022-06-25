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Российские вертолеты ударили ракетами по приграниью Сумщины

Валентина РоманенкоСуббота, 25 июня 2022, 14:50
иллюстративная фотография

Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Сообщается, что вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины.

Предварительно жертв в результате этого обстрела нет.

Напомним: В ночь на 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.

Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, запускавшие ракеты.

Темы: Сумская областьвойна
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