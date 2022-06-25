Российские вертолеты ударили ракетами по приграниью Сумщины
Суббота, 25 июня 2022, 14:50
Два российских вертолета обстреляли приграничье Сумщины.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Сообщается, что вражеские вертолеты вылетели со стороны России и совершили 6 пусков неуправляемыми ракетами по территории Краснопольской общины.
Предварительно жертв в результате этого обстрела нет.
Напомним: В ночь на 25 июня российские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. В общей сложности было выпущено более полусотни ракет разных типов: воздушного, морского и наземного базирования.
Впервые с территории Беларуси враг применил против Украины дальние бомбардировщики Ту-22М3, запускавшие ракеты.