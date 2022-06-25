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РФ відновила обстріли України "Іскандерами" з території Білорусі – Повітряні сили

Ірина БалачукСубота, 25 червня 2022, 14:01
РФ відновила обстріли України Іскандерами з території Білорусі – Повітряні сили
"Іскандер". Фото РИА Новости

Росія відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору цієї країни.

Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook

Дослівно Командування Повітряних Сил ЗСУ: "Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.

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Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з цієї країни".

Деталі: Повідомляється, що росіяни спрямували крилаті ракети "Калібр" морського базування по цілях на Заході України.

На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" та "Точка-У".

ВІДЕО ДНЯ

На південному напрямку окупанти застосували ракети "Онікс" з оперативно-тактично комплексу "Бастіон".

Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначило, що ракети Х-22, "Онікс" та "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, які є на озброєнні в Україні.

Це пов’язано з тим, що швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО.

Водночас повідомляється, що частину ракет окупантів все ж вдалося збити.

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Передісторія:

  • Вранці 25 червня окупанти запустили близько 30 ракет по Житомирській області, один військовий загинув.
  • За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
  • Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті.
  • Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.
  • Раніше британська розвідка повідомила, що з початку червня найвище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Зазначалося, що тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна. Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.

Теми: РосіяБілорусьзброяУкраїна
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