РФ відновила обстріли України "Іскандерами" з території Білорусі – Повітряні сили
Росія відновила пуски "Іскандерів" з території Білорусі та вперше застосувала дальні бомбардувальники Ту-22м3 із повітряного простору цієї країни.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Дослівно Командування Повітряних Сил ЗСУ: "Уночі 25 червня російські війська завдали масованого ракетного удару по території України. Загалом було випущено понад півсотні ракет різних типів: повітряного, морського та наземного базування.
Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. А також відновив застосування оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" з цієї країни".
Деталі: Повідомляється, що росіяни спрямували крилаті ракети "Калібр" морського базування по цілях на Заході України.
На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів "Іскандер" та "Точка-У".
На південному напрямку окупанти застосували ракети "Онікс" з оперативно-тактично комплексу "Бастіон".
Командування Повітряних Сил ЗСУ зазначило, що ракети Х-22, "Онікс" та "Іскандер" є надзвичайно складними цілями для комплексів протиповітряної оборони, які є на озброєнні в Україні.
Це пов’язано з тим, що швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО.
Водночас повідомляється, що частину ракет окупантів все ж вдалося збити.
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Передісторія:
- Вранці 25 червня окупанти запустили близько 30 ракет по Житомирській області, один військовий загинув.
- За даними ОК "Північ", близько 5 години ранку Чернігівська область зазнала масового ракетного обстрілу. З території Білорусі з літаків та з землі було випущено 20 ракет по селищу Десна.
- Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що ворог влучив чотирма ракетами по Яворівському району, дві ракети були збиті.
- Головне управління розвідки вважає, що ракетними ударами 25 червня Кремль хоче втягти Білорусь у війну.
- Раніше британська розвідка повідомила, що з початку червня найвище командування Росії, швидше за все, відсторонило кількох генералів від ключових оперативних командних посад у війні в Україні. Зазначалося, що тепер командування Південним військовим округом, ймовірно, перейде до генерал-полковника Сергія Суровікіна. Південний військовий округ продовжує відігравати центральну роль у наступі Росії на Донбасі.