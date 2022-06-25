На Харківщині з 80 окупантів у підрозділі залишилось 6 – перехоплення розвідки

Російський окупант розповів співвітчизнику по телефону, що з 80 людей підрозділу окупаційних військ РФ після боїв на Харківщині залишилося шестеро.

Джерело: перехоплення Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Вчора в наступ вони ходили. Я план подивився, кажу, хлопці ну вас на… (до дідька). Я з вами не піду. Вам п… (каюк) буде.

Там, кажуть, взагалі відділення в… (знищили) в БТР.

Я вже думаю руки в ноги і вперед. Відпустку не дають, пішли на… (геть). Типу наступ, яка відпустка… Типу бабла не платять, заміни немає. А тут просто кинули, як м’ясо йо… (мерзенне). З… (втекло) вже людей вісімдесят. Нас залишилось людей шість".

Деталі: Із розмови окупанта можна зрозуміти, що російське військове командування навмисно залишає помирати поранених у полі, навіть якщо вони просять їх евакуювати.

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Нагадаємо: 15 червня ГУР МО оприлюднили перехоплення телефонної розмови окупанта з дружиною, в якому він пояснює, що може загинути, якщо їх не виведуть з території України найближчим часом.