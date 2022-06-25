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На Харьковщине из 80 оккупантов в подразделении осталось 6 – перехват разведки

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 16:51
На Харьковщине из 80 оккупантов в подразделении осталось 6 – перехват разведки

Российский оккупант рассказал соотечественнику по телефону, что из 80 человек в подразделении после боев в Харьковской области осталось 6.

Источник: перехват Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "Вчера в наступление они ходили. Я план посмотрел, говорю, ребята ну вас на… (к черту). Я с вами не пойду. Вам п… (каюк) будет.

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Там, говорят, вообще отделения в… (уничтожили) в БТР.

Я уже думаю руки в ноги и вперед. Отпуск не дают, пошли на… (долой). Типа наступление, какой отпуск… Типа бабла не платят, замены нет. А тут просто бросили, как мясо его… (мерзкое). Съе… (убежало) уже человек восемьдесят. Нас осталось людей шесть".

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Детали: Из разговора оккупанта можно сделать вывод, что российское военное командование намеренно оставляет умирать раненых в поле, даже если они просят их эвакуировать.

Напомним: 15 июня ГУР МО обнародовали перехват телефонного разговора оккупанта с супругой, в котором он объясняет, что может погибнуть, если их не выведут с территории Украины в ближайшее время.

Темы: разведкаармияХарьковская областьРосcия
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