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Росіяни знову обстріляли ядерну установку у Харкові

Альона Мазуренко Субота, 25 червня 2022, 17:04
Росіяни знову обстріляли ядерну установку у Харкові
ФОТО: FACEBOOK ХАРКІВСЬКОГО ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

25 червня у результаті чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Джерело: Держатомрегулювання

Дослівно: "За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику".

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Деталі: Повідомляється, що пошкоджено: 

  • північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
  • вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції; 
  • вентиляційну трубу основної будівлі установки;
  • систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
  • корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення; 
  • обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.

Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан. 

ВІДЕО ДНЯ

Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми. 

"Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Зазначається, що продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

Нагадаємо:

  • З 24 лютого територія інституту, де розташоване "Джерело нейтронів", постійно обстрілюється та піддається бомбардуванню зі сторони РФ. 
  • Існує ймовірність нових пошкоджень "Джерела нейтронів" через обстріли росіян, що може вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки.

Теми: ХарківобстрілРосіяокупація
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