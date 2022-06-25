Росіяни знову обстріляли ядерну установку у Харкові
25 червня у результаті чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів" у Харкові.
Джерело: Держатомрегулювання
Дослівно: "За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику".
Деталі: Повідомляється, що пошкоджено:
- північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;
- вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;
- вентиляційну трубу основної будівлі установки;
- систему охолодження клістронної галереї прискорювача;
- корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;
- обшивку основної будівлі установки.
Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.
Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.
Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.
"Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.
Зазначається, що продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.
Нагадаємо:
- З 24 лютого територія інституту, де розташоване "Джерело нейтронів", постійно обстрілюється та піддається бомбардуванню зі сторони РФ.
- Існує ймовірність нових пошкоджень "Джерела нейтронів" через обстріли росіян, що може вплинути на стан ядерної та радіаційної безпеки.