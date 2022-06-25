Росіяни знову обстріляли ядерну установку у Харкові

25 червня у результаті чергового обстрілу окупанти пошкодили ядерну підкритична установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Джерело: Держатомрегулювання

Дослівно: "За інформацією від експлуатуючої організації Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ННЦ ХФТІ), в результаті попереднього огляду майданчику встановлено факт нанесення додаткової шкоди будівлям та інфраструктурі промислового майданчику".

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Деталі: Повідомляється, що пошкоджено:

північну стіну прибудови прискорювача до експериментальної зали установки;

вентиляційні канали системи спеціальної вентиляції;

вентиляційну трубу основної будівлі установки;

систему охолодження клістронної галереї прискорювача;

корпуси дизель-генераторів системи аварійного електроживлення;

обшивку основної будівлі установки.

Персонал продовжує огляд будівель та обладнання, щоб ідентифікувати всі ушкодження.

Наразі ядерна установка переведена в глибокий підкритичний стан.

ВІДЕО ДНЯ

Радіаційний фон в експериментальній залі "Джерела нейтронів" в межах норми.

"Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Зазначається, що продовження бомбардування та обстрілів майданчика можуть призвести до тяжких радіаційних наслідків із забрудненням прилеглих територій.

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