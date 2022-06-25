Россияне снова обстреляли ядерную установку в Харькове

25 июня в результате очередного обстрела оккупанты повредили ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове.

Источник: Госатомрегулирования

Дословно: "По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки".

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Детали: Сообщается, что повреждено:

северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;

вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;

вентиляционную трубу основного здания установки;

систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;

корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;

обшивку основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий и оборудования для идентификации всех повреждений.

В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

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Радиационный фон в экспериментальном зале "Источника нейтронов" в пределах нормы.

"Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Отмечается, что продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Напомним: