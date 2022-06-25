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Россияне снова обстреляли ядерную установку в Харькове

Мазуренко Алена Суббота, 25 июня 2022, 17:04
ФОТО: FACEBOOK ХАРЬКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

25 июня в результате очередного обстрела оккупанты повредили ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове.

Источник: Госатомрегулирования

Дословно: "По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки".

Детали: Сообщается, что повреждено:

  • северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;
  • вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
  • вентиляционную трубу основного здания установки;
  • систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;
  • корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
  • обшивку основного здания установки.

Персонал продолжает осмотр зданий и оборудования для идентификации всех повреждений.

В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

Радиационный фон в экспериментальном зале "Источника нейтронов" в пределах нормы.

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"Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Отмечается, что продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.

Напомним:

  • С 24 февраля территория института, где расположено "Источник нейтронов", постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны РФ.
  • Существует вероятность новых повреждений "Источника нейтронов" из-за обстрелов россиян, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.

Темы: ХарьковобстрелРосcияоккупация
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