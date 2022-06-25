Россияне снова обстреляли ядерную установку в Харькове
25 июня в результате очередного обстрела оккупанты повредили ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове.
Источник: Госатомрегулирования
Дословно: "По информации от эксплуатирующей организации Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), в результате предварительного осмотра площадки установлен факт причинения дополнительного ущерба зданиям и инфраструктуре промышленной площадки".
Детали: Сообщается, что повреждено:
- северную стену пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки;
- вентиляционные каналы системы специальной вентиляции;
- вентиляционную трубу основного здания установки;
- систему охлаждения клистронной галереи ускорителя;
- корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания;
- обшивку основного здания установки.
Персонал продолжает осмотр зданий и оборудования для идентификации всех повреждений.
В настоящее время ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.
Радиационный фон в экспериментальном зале "Источника нейтронов" в пределах нормы.
"Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.
Отмечается, что продолжение бомбардировки и обстрелов площадки может привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий.
Напомним:
- С 24 февраля территория института, где расположено "Источник нейтронов", постоянно обстреливается и подвергается бомбардировке со стороны РФ.
- Существует вероятность новых повреждений "Источника нейтронов" из-за обстрелов россиян, что может повлиять на состояние ядерной и радиационной безопасности.