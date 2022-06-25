Окупантам не виплачують обіцяні "величезні бонуси" – зведення Генштабу

наслідки ракетного удару росіян у дружківці на донеччині 20 червня. фото ілюстративне: getty images

Українська розвідка стверджує, що командування окупаційних військ РФ зволікає з виплатами "величезних" виплат військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях проти України.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 25 червня

Дослівно: "Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України.

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На Донецькому напрямку противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів та проведенні перегрупування військ.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів. Здійснював обстріли у районах населених пунктів Маяки, Пискунівка та Сіверськ. З метою виявлення позицій наших військ та корегування вогню проводив повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

На Лисичанському напрямку противник обстрілював райони населених пунктів Вовчоярівка, Лоскутівка, Біла Гора, Верхньокамʼянка, Верхньокамʼянське, Виїмка та Золотарівка.

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На Бахмутському напрямку ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік населених пунктів Костянтинівка, Покровське, Миколаївка, Вершина, Берестове, Зайцеве, Клинове, Нью-Йорк, Володимирівка та Івано-Дар’ївка.

Наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога в напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк та Мар’їнка. Окупанти відійшли.".

Деталі: Задля сковування Сил оборони ЗСУ російські війська проводили демонстративні дії в напрямку населеного пункту Вершина. Поблизу Павлівки росіяни здійснили авіаційні обстріли з гелікоптерів Ка-52 та Мі-24.

Після відведення українських підрозділів окупанти закріплюються на позиціях у районах Сєвєродонецька, Сиротиного, Воронового та Борівського.

На Слов’янському напрямку українські захисники зупинили штурм росіян у напрямку Мазанівки та наступ у районі Богородичного. Зазнавши втрат, окупаційні підрозділи відступили.

На Слобожанському напрямку росіяни поповнюють втрати своїх підрозділів і завозять боєприпаси.

На Харківському напрямку противник проводив обстріли позицій українських військ та пошкодив елементи цивільної інфраструктури.

На Південнобузькому, Волинському, Поліському й Сіверському напрямках без суттєвих змін порівняно з ситуацією станом на 24 червня.

На Миколаївщині продовжувалися обстріли позицій ЗСУ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії.

На Чернігівщині росіяни обстріляли позиції ЗСУ в районах Хрінівки та Янжулівки з території РФ. Окупанти продовжують посилення оборонних укріплень у прикордонних районах.

Що було раніше: Станом на ранок 25 червня, Збройні сили України знищили 34 700 російських окупантів, 1 511 ворожий танк, 764 артилерійські системи, 184 гелікоптерів і 217 літаків.