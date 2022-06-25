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Оккупантам не выплачивают обещанные "огромные бонусы" – сводка Генштаба

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 19:27
последствия ракетного удара россиян в дружковке в Донецкой области 20 июня. фото иллюстративное: getty images

Украинская разведка утверждает, что командование оккупационных войск РФ затягивает выплаты "огромных" выплат военнослужащим, участвующим в боевых действиях против Украины.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 25 июня

Дословно: "Личный состав врага деморализован, обещанные "огромные" выплаты за участие в боевых действиях командованием российских оккупационных войск под разными предлогами не осуществляются. Оккупанты продолжают нести значительные потери в боях с Силами обороны Украины.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Маяки, Пискуновка и Северск. В целях выявления позиций наших войск и корректировки огня проводил воздушную разведку БПЛА "Орлан-10".

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчоярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка.

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Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка.  Оккупанты отошли".

Детали: Для сковывания Сил обороны ВСУ российские войска проводили демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Вблизи Павловки россияне совершили авиационные обстрелы с вертолетов Ка-52 и Ми-24.

После отвода украинских подразделений российские захватчики закрепляются на позициях в районах Северодонецка, Сиротиного, Воронового и Боровского.

На Славянском направлении украинские защитники остановили штурм россиян в направлении Мазановки и наступление в районе Богородичного. Понеся потери, оккупационные подразделения отступили.

На Слобожанском направлении россияне восполняют потери своих подразделений и подвозят боеприпасы.

На Харьковском направлении противник проводил обстрелы позиций украинских войск и повредил элементы гражданской инфраструктуры.

На Южнобужском, Волынском, Полесском и Сиверском направлениях без существенных изменений по сравнению с ситуацией по состоянию на 24 июня.

В Николаевской области продолжались обстрелы позиций ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

В Черниговской области россияне обстреляли позиции ВСУ в районах Хреновки и Янжуловки с территории РФ. Оккупанты продолжают усиление оборонных укреплений в приграничных районах.

Что было раньше: По состоянию на утро 25 июня, Вооруженные силы Украины уничтожили 34 700 российских оккупантов, 1 511 вражеский танк, 764 артиллерийские системы, 184 вертолетов и 217 самолетов.

Темы: Генштаббоевые действияДонбассразведка
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