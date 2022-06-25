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Лідери Групи семи погодили ембарґо на російське золото – ЗМІ

Денис КарловськийСубота, 25 червня 2022, 21:01
Лідери Групи семи погодили ембарґо на російське золото – ЗМІ
фото getty images

Лідери країн "Групи семи" попередньо узгодили застосувати ембарґо на російське золото.

Джерело: Reuters з посиланням на джерела, знайомі з перебігом перемовин, кореспондентка телеканалу CNN Кейтлін Коллінз з пулу Білого дому з посиланням на свої джерела

Деталі: 48-й самміт лідерів країн G7 пройде в баварському замку Ельмау в Німеччині. Він триватиме з неділі 26 червня до вівторка 28 червня.

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Окрім лідерів США, Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Японії та Італії, на саміті візьмуть участь президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Шарль Мішель. На саміті також виступить президент Володимир Зеленський.

Казначейство США повинно оголосити офіційне рішення американського уряду про ембарґо 28 червня.

Експорт золота є другим найбільшим джерелом прибутку в російському державному бюджеті після експорту енергоносіїв (нафти, газу тощо). Раніше через західні санкції низка гравців на ринку вже припинили покупати російське золото через побоювання порушити санкційний режим у сфері оформлення банківських транзакцій.

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Росія щороку видобуває на своїй території десяту частину від усього золота, яке видобувають у світі. 

Після анексії Криму 2014 року золотовалютні резерви Росії зросли втричі.

Передісторія: 

Теми: G7санкціїСШАекономіка
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