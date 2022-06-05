ПВК "Вагнер" добуває золото в Африці, аби втримати курс рубля під санкціями – New York Times

Російська приватна військова компанія "Ваґнер" на чолі з олігархом Євгенієм Пригожиним добувають золото в шахтах Судану, аби незаконно поповнити російські золотовалютні резерви й пом’якшити ефект економічних санкцій Заходу на російську економіку.

Джерело: розслідування американського видання New York Times

Деталі: Автор розслідування отримав у своє розпорядження записи російських та суданських митників, реєстраційні документи офшорних компаній, оформлення концесій на видобуток золотої руди, виданих суданським урядом, і записи реєстрацій літака очільника групи "Ваґнер" Прігожина.

Завдяки цим документам та спілкуванню на умовах анонімності з низкою посадовців у західних урядах та Судані журналісти з’ясували, що "ваґнерівці" Прігожина таємно контролюють видобуток золота в Судані. Західні високопосадовці переконані, що це суданське золото через різні механізми контрабанди та відмивання коштів завозять до Росії, приховано поповнюючи урядові золотовалютні резерви.

Історія російської присутності в Судані сягає 2017 року, коли в Сочі для зустрічі з Путіном прилетів тодішній президент Судану Омар Хасан аль-Башир. Суданський правитель втрачав свій вплив і владу в країні, тож він запропонував Путіну доступ до родовищ корисних копалин, морського узбережжя та кордонів Судану в обмін на збройну допомогу від Росії.

Путін і суданський президент аль-Башир у Сочі 2017 року Фото: getty images

Як вказують записи польотів літаків, відразу після цієї зустрічі в Судані зареєстрували видобувну компанію Meroe Gold, яка оплатила перельоти з Росії до Судану геологів і фахівців з мінералогії. Компанію очолює росіянин Михайло Потєпкін, який перед цим керував "Інститутом вивчення Інтернету", відомим також як "фабрика тролів" Кремля. І проти Потєпкіна, і проти Прігожина уряд США запровадив санкції у 2020 році за втручання в президентські вибори.

Відразу після появи компанії Meroe Gold у 2017 році, до Судану прибула низка російських військових офіцерів, які розпочали освоєння морських портів на узбережжі Червоного моря в Судані. Росія прагне використовувати ці порти для забезпечення своїх військових кораблів.

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Російський військовий корабель на рейді в Порт-Судані Фото: associated press

За перші 18 місяців існування Meroe Gold російська митниця оформила 131 посилку з Росії до Судану, насамперед устаткування для шахтарів і будівельні матеріали, але також військові вантажівки, бронетранспортери й два транспортних гелікоптери. Проте серед цих документів російські митники зареєстрували відправлення до Судану вінтажної автівки Cadillac Series 62 випуску 1956 року.

Журналісти підтвердили вищезгадані факти з цих документів, якими поділились з розслідувачами джерела у "Ваґнері", в ході розмов з урядовцями й власниками видобувних компаній у Судані.

Журналісти NYT спробували відвідати видобувні потужності біля містечка аль-Ібадійя на берегах Нілу, яке контролює фірма Meroe Gold. Спершу журналістів впустили, де з ними розмовляв інженер-суданець Ахмед Абдельмонейм. Він хвалив стандарти безпеки праці та забезпечення робітників та показав, що на заводі працювали 70 росіян і 30 суданців. Однак за кілька хвилин приїхав мінівен з росіянином у шортах і футболці кольору хакі. Він забрав Абдельмонейма, а журналістів попросили залишити територію.

Місцеві робітники кажуть, що росіяни платять щедро їм за знайдену руду в пустелі, приблизно $3600 за 9 тонн руди у вантажівці.

Західні й суданські посадовці розповіли, що близько 70% від усього золота, яке видобувають у Судані, вивозять контрабандою через Об’єднані Арабські Емірати. Радше за все росіяни також вивозять видобуте золото через ОАЕ, не сплачуючи податки та плату за концесію. Видобувну галузь, за словами суданських урядовців, повністю контролює оточення генерала Хамдана.

Один із колишніх чиновників в антикорупційній установі Судану розповів журналістам, що з лютого по червень 2021 року антикорупційні посадовці в Судані зафіксували 16 російських вантажних літаків, які прилетіли з авіабази в Латакії у Сирії до аеродрому в Порт-Судані.

23 червня 2021 року силовики хотіли перевірити, що вивозять на цих літаках. Коли вони на борту вже відкривали ящики, з Хартума надійшла пряма вказівка від генерала аль-Бурхана залишити в спокої літак і нічого не перевіряти. Літак перевезли до закритої військової зони аеродрому, а за кілька годин судно вилетіло в Латакію в Сирії.

У жовтні 2019 року після чергового військового перевороту, цей антикорупційний орган, в якому працював співрозмовник журналістів, розпустили.

Крім того, російські геологи цього року відвідували регіон Дарфур на заході Судану, де є родовища урану. І посадовці на Заході та штаб-квартири ООН переконані, що росіяни намагаються налагодити видобутко і контрабанду урану до Росії для атомних електростанцій та озброєння. Сам генерал Хамдан та його оточення причтені до громадянської війни в Дарфурі на початку 2000-х років, під час якої загинули сотні тисяч цивільних осіб.

Росіяни зацікавлені не лише в незаконному видобутку мінералів у Судані та утриманні морських портів, але й політичному контролі. У квітні 2019 року суданські військові вчинили збройний заколот про президента аль-Башира й заарештували його. Відразу після заколоту до столиці Судану Хартума прилетів приватний літак Пригожина з кількома високопосадовцями міноборони РФ. Назад до Москви на літаку полетіли представники нового режиму в Судані, зокрема брат генерала Хамдана, що очолив переворот.

Після їхнього повернення Meroe Gold оформили 5 червня 2019 року відправлення з Росії до Судану 13 тонн поліцейських шоломів, щитів, дубинок і різних інструментів для придушення протестів. Тоді суданські силовики розігнали мирні демонстрації в центрі Хартума, які виступали проти військової диктатури в країні, вбивши 120 мітингувальників.

Окрім цього, журналісти також дізналися, що Пригожин відкрито надає гуманітарну допомогу від свого імені бідним верствам населення в Судані й дітям. Його прізвище та повідомлення "З Росії з любов’ю" вказано на пачках рису, цукру і бобових. У 2021 році до мусульманського свята Рамадану Пригожин привіз до Судану 198 тонн харчових продуктів для гуманітарної допомоги населенню країни.

У відповідь на запит New York Times, Пригожин сказав, що не має жодного зв’язку ані до Meroe Gold, ані до так званої групи "Ваґнер", в існуванні котрої він "сумнівається". Свою участь у гуманітарній допомозі для регіону він пояснює "робочими, товариськими та сексуальними стосунками" з однією з громадянок Судану, яка працює в благодійній організації.

Генерал Хамдан прилітав до Москви 24 лютого – вже після початку широкомасштабної війни Росії проти України. Тим часом у Судані поблизу російського комбінату, а також у Хартумі протестувальники виступають проти зв’язків Хамдана з Росією, а в соцмережах анонімні блоґери поширюють інформацію про контрабанду росіянами суданського золота за кордон.

Російський міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров і суданський генерал Хамдан у Москві 24 лютого Фото: Anadolu agency via getty images

Ніхто з нинішніх членів суданської влади не відповів на запит журналістів.

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