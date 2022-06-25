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Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото – СМИ

Денис КарловскийСуббота, 25 июня 2022, 21:01
Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото – СМИ
фото getty images

Лидеры стран "Группы семи" предварительно согласовали ввести эмбарго на российское золото.

Источник: Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, корреспондентка телеканала CNN Кейтлин Коллинз из пула Белого дома со ссылкой на свои источники

Детали: 48-й саммит лидеров стран G7 пройдет в баварском замке Эльмау в Германии. Он продлится с воскресенья 26 июня до вторника 28 июня.

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Кроме лидеров США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии, на саммите примут участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель. На саммите также выступит президент Владимир Зеленский.

Казначейство США должно объявить официальное решение американского правительства об эмбарго 28 июня.

Экспорт золота является вторым крупнейшим источником прибыли в российском государственном бюджете после экспорта энергоносителей (нефти, газа и т.п.). Ранее из-за западных санкций ряд игроков на рынке уже прекратили покупать российское золото из-за опасений нарушить санкционный режим в сфере оформления банковских транзакций.

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Россия ежегодно добывает на своей территории десятую часть всего золота, которое добывают в мире.

После аннексии Крыма 2014 золотовалютные резервы России выросли втрое.

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Темы: G7санкцииСШАэкономика
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