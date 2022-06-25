Лидеры Группы семи согласовали эмбарго на российское золото – СМИ
Лидеры стран "Группы семи" предварительно согласовали ввести эмбарго на российское золото.
Источник: Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, корреспондентка телеканала CNN Кейтлин Коллинз из пула Белого дома со ссылкой на свои источники
Детали: 48-й саммит лидеров стран G7 пройдет в баварском замке Эльмау в Германии. Он продлится с воскресенья 26 июня до вторника 28 июня.
Кроме лидеров США, Великобритании, Канады, Франции, Германии, Японии и Италии, на саммите примут участие президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Евросовета Шарль Мишель. На саммите также выступит президент Владимир Зеленский.
Казначейство США должно объявить официальное решение американского правительства об эмбарго 28 июня.
Экспорт золота является вторым крупнейшим источником прибыли в российском государственном бюджете после экспорта энергоносителей (нефти, газа и т.п.). Ранее из-за западных санкций ряд игроков на рынке уже прекратили покупать российское золото из-за опасений нарушить санкционный режим в сфере оформления банковских транзакций.
Россия ежегодно добывает на своей территории десятую часть всего золота, которое добывают в мире.
После аннексии Крыма 2014 золотовалютные резервы России выросли втрое.
Предыстория:
- В начале широкомасштабного вторжения России в Украину мировой спрос на золото разительно вырос из-за опасений на фоне глобальной инфляции.
- Американские санкции предусматривают запрет на транзакции по золоту, которым владеет правительство РФ.
- Запасы драгметаллов в резервах российских банков сократились на 20% с начала полномасштабной войны РФ против Украины.
- Reuters сообщали из своих источников 21 июня, что эмбарго на российское золото может быть включено в следующий пакет санкций Европейского Союза.
- Расследование издания New York Times подтвердило факты, что Россия через частную военную компанию "Вагнер" добывает и вывозит золото из Судана