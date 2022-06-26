Британія робить усе можливе, щоб звільнити своїх громадян з полону РФ – посол
Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що її країна робить усе можливе задля звільнення британських бійців, котрі потрапили у російський полон.
Джерело: Сіммонс в інтерв’ю "Суспільному"
Пряма мова: "Це – фіктивна справа. Говорити про них як про найманців - абсолютно неприпустимо. Вони – не найманці. Вони – військовополонені.
Вони воювали на основі того самого контракту, що й українці, на таких же умовах, як і ЗСУ. Вони мають права, які порушує Росія. Саме тому Росія має дотримуватися їхніх прав.
Ми робито усе, що у наших силах. Наразі найголовнішим є те, щоб права цих двох військовополонених повністю дотримувалися".
Деталі: Сіммонс також додала, що візити прем'єра Британії Бориса Джонсона в Україну не є несподіванкою для президента України Володимира Зеленського, але їх тримають у секреті і не розголошують деталі.
За словами посла, з початку повномасштабного вторгнення Британія видала понад 130 тисяч віз для українців, з них 80 тисяч українців уже у Сполученому королівстві.
Передісторія:
- 9 червня російські державні ЗМІ повідомили, що двоє британських громадян, 28-річний Ейден Аслін та 48-річний Шон Піннер, постали перед "судом" на підконтрольній Росії території в Донецьку, де їх визнали винними у найманстві та "скоєнні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення так званого конституційного ладу невизнаної псевдореспубліки "ДНР". Згідно з повідомленнями, вони були засуджені до страти разом із громадянином Марокко Сааудуном Брахімом.
- Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс засудила "вирок" щодо британців.
- Сполучені Штати висловили стурбованість винесенням "смертного вироку" іноземним громадянам і закликали РФ дотримуватися норм гуманітарного права.
- Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала винесені "смертні вироки" фарсом, який порушує Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими, а в Управлінні ООН з прав людини наголосили, що незаконні судові процеси над військовополоненими можна прирівняти до воєнних злочинів.
- Представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що британці, яким винесли "смертний вирок" сепаратисти так званої "ДНР", не мають права на статус військовополонених.