Британія робить усе можливе, щоб звільнити своїх громадян з полону РФ – посол

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс запевнила, що її країна робить усе можливе задля звільнення британських бійців, котрі потрапили у російський полон.

Джерело: Сіммонс в інтерв’ю "Суспільному"

Пряма мова: "Це – фіктивна справа. Говорити про них як про найманців - абсолютно неприпустимо. Вони – не найманці. Вони – військовополонені.

Вони воювали на основі того самого контракту, що й українці, на таких же умовах, як і ЗСУ. Вони мають права, які порушує Росія. Саме тому Росія має дотримуватися їхніх прав.

Ми робито усе, що у наших силах. Наразі найголовнішим є те, щоб права цих двох військовополонених повністю дотримувалися".

Деталі: Сіммонс також додала, що візити прем'єра Британії Бориса Джонсона в Україну не є несподіванкою для президента України Володимира Зеленського, але їх тримають у секреті і не розголошують деталі.

За словами посла, з початку повномасштабного вторгнення Британія видала понад 130 тисяч віз для українців, з них 80 тисяч українців уже у Сполученому королівстві.

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