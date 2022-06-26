Британия делает все возможное, чтобы освободить своих граждан из плена РФ – посол

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что ее страна делает все возможное для освобождения попавших в российский плен британских бойцов.

Источник: Симмонс в интервью "Суспільному"

Прямая речь: "Это – фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках – совершенно недопустимо. Они – не наемники. Они – военнопленные.

Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Они имеют права, нарушаемые Россией. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права.

Мы делаем все, что в наших силах. Сейчас самое главное, чтобы права этих двух военнопленных полностью соблюдались".

Детали: Симмонс также добавила, что визиты премьера Британии Бориса Джонсона в Украину не являются неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского, но их держат в секрете и не разглашают детали.

По словам посла, с начала полномасштабного вторжения Великобритания выдала более 130 тысяч виз для украинцев, из них 80 тысяч украинцев уже в Соединенном королевстве.

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