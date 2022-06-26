Британия делает все возможное, чтобы освободить своих граждан из плена РФ – посол
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заверила, что ее страна делает все возможное для освобождения попавших в российский плен британских бойцов.
Источник: Симмонс в интервью "Суспільному"
Прямая речь: "Это – фиктивное дело. Говорить о них как о наемниках – совершенно недопустимо. Они – не наемники. Они – военнопленные.
Они воевали на основе того же контракта, что и украинцы, на таких же условиях, как и ВСУ. Они имеют права, нарушаемые Россией. Именно поэтому Россия должна соблюдать их права.
Мы делаем все, что в наших силах. Сейчас самое главное, чтобы права этих двух военнопленных полностью соблюдались".
Детали: Симмонс также добавила, что визиты премьера Британии Бориса Джонсона в Украину не являются неожиданностью для президента Украины Владимира Зеленского, но их держат в секрете и не разглашают детали.
По словам посла, с начала полномасштабного вторжения Великобритания выдала более 130 тысяч виз для украинцев, из них 80 тысяч украинцев уже в Соединенном королевстве.
Предыстория:
- 9 июня российские государственные СМИ сообщили, что двое британских граждан, 28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер, предстали перед "судом" на подконтрольной России территории в Донецке, где их признали виновными в найме и "совершении действий, направленных на захват власти и свержение так называемого конституционного строя непризнанной псевдореспублики "ДНР". Согласно сообщениям, они были приговорены к смертной казни вместе с гражданином Марокко Сааудуном Брахимом.
- Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс осудила "приговор" в отношении британцев.
- Соединенные Штаты выразили обеспокоенность вынесением "смертного приговора" иностранным гражданам и призвали РФ соблюдать нормы гуманитарного права.
- Международная правозащитная организация Amnesty International назвала вынесенные "смертные приговоры" фарсом, нарушающим Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, а в Управлении ООН по правам человека подчеркнули, что незаконные судебные процессы над военнопленными можно приравнять к военным преступлениям.
- Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что британцы, которым вынесли "смертный приговор" сепаратисты так называемой "ДНР", не имеют права на статус военнопленных.