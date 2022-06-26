Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви
Неділя, 26 червня 2022, 00:42
Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву.
Джерело: Пєсков, якого цитує російське пропагандистське видання ТАСС
Деталі: Раніше в російських ЗМІ повідомили, що Путін терміново прибув до Кремля пізно увечері 25 червня, і опублікували відео з кортежем президента РФ, який їде в Кремль.
Нагадаємо:
- 25 червня Володимир Путін та білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко провели переговори у Санкт-Петербурзі.
- Лукашенко сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни" і що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.
- Путін запевнив, що Росія надасть відповідне озброєння для білоруської армії, аби посилити так звану оборону "Союзної держави" на тлі агресивних дій Заходу.
ВІДЕО ДНЯ