Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву.

Джерело: Пєсков, якого цитує російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: Раніше в російських ЗМІ повідомили, що Путін терміново прибув до Кремля пізно увечері 25 червня, і опублікували відео з кортежем президента РФ, який їде в Кремль.

Нагадаємо:

25 червня Володимир Путін та білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко провели переговори у Санкт-Петербурзі.

Лукашенко сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни" і що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.

Путін запевнив, що Росія надасть відповідне озброєння для білоруської армії, аби посилити так звану оборону "Союзної держави" на тлі агресивних дій Заходу.