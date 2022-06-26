Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву.

Джерело: Пєсков, якого цитує російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: Раніше в російських ЗМІ повідомили, що Путін терміново прибув до Кремля пізно увечері 25 червня, і опублікували відео з кортежем президента РФ, який їде в Кремль.

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