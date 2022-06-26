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Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 00:42
Пєсков заперечує, що Путін приїхав в Кремль для екстреної заяви
ФОТО: GETTY

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив, що Путін прибув до Кремля, щоб зробити екстрену заяву.

Джерело: Пєсков, якого цитує російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: Раніше в російських ЗМІ повідомили, що Путін терміново прибув до Кремля пізно увечері 25 червня, і опублікували відео з кортежем президента РФ, який їде в Кремль.

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Нагадаємо:

  • 25 червня Володимир Путін та білоруський самопроголошений президент Олександр Лукашенко провели переговори у Санкт-Петербурзі. 
  • Лукашенко  сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни" і що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.
  • Путін запевнив, що Росія надасть відповідне озброєння для білоруської армії, аби посилити так звану оборону "Союзної держави" на тлі агресивних дій  Заходу.

Теми: ПутінРосія
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