Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков возразил, что Путин прибыл в Кремль, чтобы сделать экстренное заявление.

Источник: Песков, которого цитирует российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: Ранее в российских СМИ сообщили, что Путин срочно прибыл в Кремль поздно вечером 25 июня, и опубликовали видео с едущим в Кремль кортежем президента РФ.

Напомним:

25 июня Владимир Путин и белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге.

Лукашенко сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "похожа на объявление войны" и что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "вражеские действия" Литвы.

Путин заверил, что Россия предоставит соответствующее вооружение для белорусской армии, чтобы усилить так называемую оборону "Союзного государства" на фоне агрессивных действий Запада.