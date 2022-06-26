Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления
Воскресенье, 26 июня 2022, 00:42
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков возразил, что Путин прибыл в Кремль, чтобы сделать экстренное заявление.
Источник: Песков, которого цитирует российское пропагандистское издание ТАСС
Детали: Ранее в российских СМИ сообщили, что Путин срочно прибыл в Кремль поздно вечером 25 июня, и опубликовали видео с едущим в Кремль кортежем президента РФ.
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Напомним:
- 25 июня Владимир Путин и белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге.
- Лукашенко сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "похожа на объявление войны" и что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "вражеские действия" Литвы.
- Путин заверил, что Россия предоставит соответствующее вооружение для белорусской армии, чтобы усилить так называемую оборону "Союзного государства" на фоне агрессивных действий Запада.