Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков возразил, что Путин прибыл в Кремль, чтобы сделать экстренное заявление.

Источник: Песков, которого цитирует российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: Ранее в российских СМИ сообщили, что Путин срочно прибыл в Кремль поздно вечером 25 июня, и опубликовали видео с едущим в Кремль кортежем президента РФ.

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Напомним: