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Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления

Анастасия КалатурВоскресенье, 26 июня 2022, 00:42
Песков отрицает, что Путин приехал в Кремль для экстренного заявления
ФОТО: GETTY

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков возразил, что Путин прибыл в Кремль, чтобы сделать экстренное заявление.

Источник: Песков, которого цитирует российское пропагандистское издание ТАСС

Детали: Ранее в российских СМИ сообщили, что Путин срочно прибыл в Кремль поздно вечером 25 июня, и опубликовали видео с едущим в Кремль кортежем президента РФ.

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Напомним:

  • 25 июня Владимир Путин и белорусский самопровозглашенный президент Александр Лукашенко провели переговоры в Санкт-Петербурге.
  • Лукашенко сказал, что блокада транзита некоторых товаров в Калининград "похожа на объявление войны" и что он надеется на жесткий и зеркальный ответ России на эти "вражеские действия" Литвы.
  • Путин заверил, что Россия предоставит соответствующее вооружение для белорусской армии, чтобы усилить так называемую оборону "Союзного государства" на фоне агрессивных действий Запада.

Темы: ПутинРосcия
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