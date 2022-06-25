Блокада Калінінграда: Лукашенко каже, що Литва оголосила війну Росії
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".
Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на зустріч Лукашенка й Путіна
Пряма мова Лукашенка: "Нас дуже напружує та ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте: це керівництво Польщі й керівництво Литви. Політика (спрямована – УП) на конфронтацію.. І вам їх вистачає, особливо в Україні.
Останнім часом найманців найбільше з Польщі. Я не розумію, навіщо їм потрібна ця конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять і підштовхують тощо. Але політика огидна, поведінка – агресивна.
Те саме з Литвою. Наростає потік інформації про їхніх замисел призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінґрада, ізолювати Калінінґрад. Ну слухайте, це суголосно з оголошенням війни! Це ж неприпустимо подібні речі в сучасних умовах".
Деталі: Самопроголошений президент Білорусі додав, що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.
Путін запевнив, що Росія надасть відповідне озброєння для білоруської армії, аби посилити так звану оборону "Союзної держави" на тлі агресивних дій Заходу.
Лукашенко прилетів 24 червня до Москви. У ході свого візиту він запланував провести перемовини з Путіним.
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Передісторія:
- Путін сказав Лукашенку, що Росія передасть білоруській армії на озброєння ракетні комплекси "Іскандер-М" з усім типом боєприпасів, в тому числі ядерним.
- Президент Литви Гітанас Науседа заявив 25 червня, що жодних поступок з боку Євросоюзу щодо транзиту російських товарів до Калінінґрада бути не може.
- Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що цього тижня у Брюсселі відбулися важливі дискусії щодо калінінградського транзиту, і, за його словами, є ризик поступок Росії.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.
- Міністерство закордонних справ РФ попередило Литву, що в разі якщо вони не відновлять транзит, то Росія може вжити заходів із захисту своїх національних інтересів. Литовські митники й прикордонники зупинили рух через територію Литви російських вантажівок із тими товарами, проти яких запроваджені санкції ЄС.