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Блокада Калінінграда: Лукашенко каже, що Литва оголосила війну Росії

Денис КарловськийСубота, 25 червня 2022, 18:56
дорожній знак у литві в напрямку калінінґрада. фото ілюстративне: getty images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на зустріч Лукашенка й Путіна

Пряма мова Лукашенка: "Нас дуже напружує та ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте: це керівництво Польщі й керівництво Литви. Політика (спрямована – УП) на конфронтацію.. І вам їх вистачає, особливо в Україні.

Останнім часом найманців найбільше з Польщі. Я не розумію, навіщо їм потрібна ця конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять і підштовхують тощо. Але політика огидна, поведінка – агресивна.

Те саме з Литвою. Наростає потік інформації про їхніх замисел призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінґрада, ізолювати Калінінґрад. Ну слухайте, це суголосно з оголошенням війни! Це ж неприпустимо подібні речі в сучасних умовах".

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі додав, що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.

Путін запевнив, що Росія надасть відповідне озброєння для білоруської армії, аби посилити так звану оборону "Союзної держави" на тлі агресивних дій  Заходу.

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Лукашенко прилетів 24 червня до Москви. У ході свого візиту він запланував провести перемовини з Путіним.

Читайте також: Транзитний фронт Путіна: як Литва створила РФ проблеми та які наслідки це може мати

Передісторія:

  • Путін сказав Лукашенку, що Росія передасть білоруській армії на озброєння ракетні комплекси "Іскандер-М" з усім типом боєприпасів, в тому числі ядерним.
  • Президент Литви Гітанас Науседа заявив 25 червня, що жодних поступок з боку Євросоюзу щодо транзиту російських товарів до Калінінґрада бути не може.
  • Депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс повідомив, що цього тижня у Брюсселі відбулися важливі дискусії щодо калінінградського транзиту, і, за його словами, є ризик поступок Росії.
  • Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що ЄС перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит до Калінінграда.
  • Міністерство закордонних справ РФ попередило Литву, що в разі якщо вони не відновлять транзит, то Росія може вжити заходів із захисту своїх національних інтересів. Литовські митники й прикордонники зупинили рух через територію Литви російських вантажівок із тими товарами, проти яких запроваджені санкції ЄС.

Теми: ЛукашенкоПутінЛитваКалінінград
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