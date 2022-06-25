Блокада Калінінграда: Лукашенко каже, що Литва оголосила війну Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним сказав, що блокада транзиту деяких товарів до Калінінґрада "схоже на оголошення війни".

Джерело: російська державна інформагенція "РИА Новости" з посиланням на зустріч Лукашенка й Путіна

Пряма мова Лукашенка: "Нас дуже напружує та ситуація і та політика, яку проводять наші сусіди. Ви в загальних рисах знаєте: це керівництво Польщі й керівництво Литви. Політика (спрямована – УП) на конфронтацію.. І вам їх вистачає, особливо в Україні.

Останнім часом найманців найбільше з Польщі. Я не розумію, навіщо їм потрібна ця конфронтація. Але ясно, що за спиною стоять і підштовхують тощо. Але політика огидна, поведінка – агресивна.

Те саме з Литвою. Наростає потік інформації про їхніх замисел призупинити транзит із Росії через Білорусь до Калінінґрада, ізолювати Калінінґрад. Ну слухайте, це суголосно з оголошенням війни! Це ж неприпустимо подібні речі в сучасних умовах".

Деталі: Самопроголошений президент Білорусі додав, що він сподівається на жорстку і дзеркальну відповідь Росії на ці "ворожі дії" Литви.

Путін запевнив, що Росія надасть відповідне озброєння для білоруської армії, аби посилити так звану оборону "Союзної держави" на тлі агресивних дій Заходу.

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Лукашенко прилетів 24 червня до Москви. У ході свого візиту він запланував провести перемовини з Путіним.

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