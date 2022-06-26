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Миколаївщина, Херсонщина: Росіяни викрадають родичів українських військових

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 02:38

На тимчасово окупованих територіях Миколаївщини і Херсонщини російські військові викрадають родичів українських військових, зокрема дітей.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що особисті дані росіяни знаходять в захоплених адмінбудівлях або за допомогою колаборантів.

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Нагадаємо:  22 червня мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти продовжують масово викрадати людей в Енергодарі, зокрема співробітників Запорізької АЕС.

Теми: Миколаївська областьХерсонська область
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