Николаевщина, Херсонщина: Россияне похищают родственников украинских военных

На временно оккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины российские военные похищают родственников украинских военных, в том числе детей.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что личные данные россияне находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов.

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Напомним: 22 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты продолжают массово похищать людей в Энергодаре, в том числе сотрудников Запорожской АЭС.