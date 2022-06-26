Николаевщина, Херсонщина: Россияне похищают родственников украинских военных
Воскресенье, 26 июня 2022, 02:38
На временно оккупированных территориях Николаевщины и Херсонщины российские военные похищают родственников украинских военных, в том числе детей.
Источник: ОК "Юг"
Детали: Отмечается, что личные данные россияне находят в захваченных админзданиях или с помощью коллаборантов.
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Напомним: 22 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что российские оккупанты продолжают массово похищать людей в Энергодаре, в том числе сотрудников Запорожской АЭС.