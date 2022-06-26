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Джонсон на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини дати більше зброї Україні

Анастасія КалатурНеділя, 26 червня 2022, 03:25
Джонсон на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини дати більше зброї Україні
ФОТО: GETTY

Британський прем’єр Борис Джонсон використає саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину надати більше військової підтримки Україні.

Джерело: Independent

Деталі: Повідомляється, що прем'єр-міністр кине виклик колегам-лідерам, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".

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Уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій, щоб розвіяти побоювання, що до осені фінансування може закінчитися.

Що передувало:  Джонсон попередив, що країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.

Нагадаємо: Британія виділила Україні військову та економічну підтримку на суму близько 1,3 млрд фунтів стерлінгів (1,5 млрд доларів) після початку російського вторгнення у лютому та очолить нову тритижневу програму з навчання українських військ.

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Довідково. Саміт G7 відбудеться 26-28 червня в замку Ельмау в німецькій Баварії, а саміт НАТО – 28-30 червня в Мадриді.

Теми: Борис ДжонсонФранціяНімеччина
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