Джонсон на самітах G7 та НАТО вимагатиме від Франції та Німеччини дати більше зброї Україні
Британський прем’єр Борис Джонсон використає саміти G7 та НАТО, щоб закликати Францію та Німеччину надати більше військової підтримки Україні.
Джерело: Independent
Деталі: Повідомляється, що прем'єр-міністр кине виклик колегам-лідерам, щоб вони "надали президенту Зеленському та Україні можливість досягти бажаного результату".
Уряд Британії готовий надати Україні ще 429 мільйонів фунтів стерлінгів ($525 млн) у вигляді кредитних гарантій, щоб розвіяти побоювання, що до осені фінансування може закінчитися.
Що передувало: Джонсон попередив, що країни G7 та союзники по НАТО не повинні заохочувати Україну погоджуватися на невигідні умови миру у той час, як жорстока війна Росії затягується.
Нагадаємо: Британія виділила Україні військову та економічну підтримку на суму близько 1,3 млрд фунтів стерлінгів (1,5 млрд доларів) після початку російського вторгнення у лютому та очолить нову тритижневу програму з навчання українських військ.
Довідково. Саміт G7 відбудеться 26-28 червня в замку Ельмау в німецькій Баварії, а саміт НАТО – 28-30 червня в Мадриді.