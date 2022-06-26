Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Джонсон на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии дать больше оружия Украине

Анастасия КалатурВоскресенье, 26 июня 2022, 03:25
Джонсон на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии дать больше оружия Украине
ФОТО: GETTY

Британский премьер Борис Джонсон использует саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине.

Источник: Independent

Детали: Сообщается, что премьер-министр бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они "предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата".

Реклама:

Правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 млн) в виде кредитных гарантий, чтобы развеять опасения, что к осени финансирование может закончиться.

Что предшествовало: Джонсон предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны поощрять Украину соглашаться на невыгодные условия мира в то время, как жестокая война России затягивается.

Напомним: Великобритания выделила Украине военную и экономическую поддержку на сумму около 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,5 млрд долларов) после начала российского вторжения в феврале и возглавит новую трехнедельную программу обучения украинских войск.

ВИДЕО ДНЯ

Справочно. Саммит G7 состоится 26-28 июня в замке Эльмау в немецкой Баварии, а саммит НАТО – 28-30 июня в Мадриде.

Темы: Борис ДжонсонФранцияГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Борис Джонсон
COVID-вечеринки и Джонсон: разблокирован телефон, пароль от которого забыл экс-премьер
Джонсон об увольнении Пристайко: Он был замечательным послом
Джонсон упрекнул НАТО за нерешительность: Именно поэтому Путин начал войну
Последние новости
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
Все новости...
Реклама: