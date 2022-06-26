Джонсон на саммитах G7 и НАТО потребует от Франции и Германии дать больше оружия Украине

Британский премьер Борис Джонсон использует саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию ​​и Германию оказать больше военной поддержки Украине.

Источник: Independent

Детали: Сообщается, что премьер-министр бросит вызов коллегам-лидерам, чтобы они "предоставили президенту Зеленскому и Украине возможность добиться желаемого результата".

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Правительство Британии готово предоставить Украине еще 429 миллионов фунтов стерлингов ($525 млн) в виде кредитных гарантий, чтобы развеять опасения, что к осени финансирование может закончиться.

Что предшествовало: Джонсон предупредил, что страны G7 и союзники по НАТО не должны поощрять Украину соглашаться на невыгодные условия мира в то время, как жестокая война России затягивается.

Напомним: Великобритания выделила Украине военную и экономическую поддержку на сумму около 1,3 млрд фунтов стерлингов (1,5 млрд долларов) после начала российского вторжения в феврале и возглавит новую трехнедельную программу обучения украинских войск.

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Справочно. Саммит G7 состоится 26-28 июня в замке Эльмау в немецкой Баварии, а саммит НАТО – 28-30 июня в Мадриде.