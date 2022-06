"Треба більше санкцій і більше зброї": Кулеба до лідерів G7 після ракетних ударів по Києву

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетних ударів по Києву, що поцілили у житловий будинок, закликав лідерів Групи семи посилити санкції проти РФ.

Як пише "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Ця семирічна дитина спокійно спала у Києві, коли російська крилата ракета поцілила у її будинок. Під ударами ще багато таких дітей по всій Україні. Саміт G7 має відреагувати новими санкціями проти Росії та більшими поставками важкого озброєння. Схиблений імперіалізм РФ має зазнати поразки", - написав він.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x