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"Треба більше санкцій і більше зброї": Кулеба до лідерів G7 після ракетних ударів по Києву

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 14:30

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетних ударів по Києву, що поцілили у житловий будинок, закликав лідерів Групи семи посилити санкції проти РФ.

Як пише "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Ця семирічна дитина спокійно спала у Києві, коли російська крилата ракета поцілила у її будинок. Під ударами ще багато таких дітей по всій Україні. Саміт G7 має відреагувати новими санкціями проти Росії та більшими поставками важкого озброєння. Схиблений імперіалізм РФ має зазнати поразки", - написав він.

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Нагадаємо, вже офіційно відомо, що Британія, США, Канада і Японія заборонять імпорт золота з Російської Федерації.

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Напередодні саміту Групи семи у британському The Telegraph вийшла спільна колонка Кулеби та глави МЗС Британії Ліз Трасс, у якій вони закликають ігнорувати заклики "здати" Україну, щоб швидше закінчити війну, та натомість активізувати допомогу зброєю і рухатися до повної відмови від російських енергоресурсів.  

Як відомо, у замку Ельмау у Баварії почався перший день саміту Групи семи, що триватиме 26-28 червня. 29-30 червня відбудеться саміт НАТО у Мадриді.

Теми: G7УкраїнаРосіяКулеба Дмитро
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