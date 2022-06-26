Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Треба більше санкцій і більше зброї": Кулеба до лідерів G7 після ракетних ударів по Києву

"Європейська правда"Неділя, 26 червня 2022, 14:30

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба після ракетних ударів по Києву, що поцілили у житловий будинок, закликав лідерів Групи семи посилити санкції проти РФ.

Як пише "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Ця семирічна дитина спокійно спала у Києві, коли російська крилата ракета поцілила у її будинок. Під ударами ще багато таких дітей по всій Україні. Саміт G7 має відреагувати новими санкціями проти Росії та більшими поставками важкого озброєння. Схиблений імперіалізм РФ має зазнати поразки", - написав він.

Нагадаємо, вже офіційно відомо, що Британія, США, Канада і Японія заборонять імпорт золота з Російської Федерації.

Напередодні саміту Групи семи у британському The Telegraph вийшла спільна колонка Кулеби та глави МЗС Британії Ліз Трасс, у якій вони закликають ігнорувати заклики "здати" Україну, щоб швидше закінчити війну, та натомість активізувати допомогу зброєю і рухатися до повної відмови від російських енергоресурсів.  

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у замку Ельмау у Баварії почався перший день саміту Групи семи, що триватиме 26-28 червня. 29-30 червня відбудеться саміт НАТО у Мадриді.

Теми: G7УкраїнаРосіяКулеба Дмитро
Головне сьогодні

Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський

Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії

G7 обіцяє безстроково підтримувати Україну у війні з РФ – ЗМІ

Путін уперше з початку вторгнення в Україну збирається за кордон – росЗМІ

відеоКількість постраждалих від ракетного удару по Києву зросла

відеоРакета пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС – "Енергоатом"

Усі новини...
G7
Єрмак хоче від G7 реакції на обстріли Києва
Байден закликав до єдності у G7 і НАТО на тлі війни Росії проти України
На акції у Мюнхені перед самітом G7 затримали дев’ять осіб
Останні новини
00:25
Лідери країн G7 стурбовані глобальною економічною кризою – Шольц
23:48
фотоЧерез повінь у Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир
23:41
По Сумщині випустили понад 150 снарядів і мін: є загиблий і поранений
23:04
ВІДЕОУкраїна має домовленості з партнерами щодо ППО, але треба швидше – Зеленський
23:03
Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський
22:32
Донеччина: Росія вбила ще одного мешканця й поранила 8
22:31
ФОТОУкраїнський спецназ виконує диверсії глибоко в російському тилу – The Times
22:16
Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії
22:06
Харківщина: росіяни обстріляли Чугуївську громаду, є загиблі й поранений
21:45
Французькі ЗМІ розповіли деталі дзвінка Макрона й Путіна перед вторгненням РФ
Усі новини...