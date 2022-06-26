Ракети в Києві пошкодили не лише 9-поверхівку, а ще й дитсадок
Одна з російських ракет вранці 26 червня влучила в дитячий садок у Шевченківському районі Києва.
Джерело: кореспондент "Української правди"
Деталі: Недільного ранку там не було людей, ніхто не постраждав.
Зруйновано майданчик і кілька гаражів.
На місці дитячого майданчика тепер велика вирва.
Одна з російських ракет 26 червня влучила в столичний дитсадок. На щастя, недільного ранку тут не було людей.
На місці дитячого майданчика тепер велика воронка. pic.twitter.com/osfHMFKD8d— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022ВІДЕО ДНЯ
Нагадаємо: У Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового ракетного удару один житловий будинок зазнав руйнувань, є загиблий та постраждалі. Також є незначні пошкодження у сусідніх будівлях.
Як уточнили УП в пресслужбі Повітряних сил, вранці ворог випустив по Києву до 6 ракет.
Одну ракету збили над Київською областю.