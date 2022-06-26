Ракети в Києві пошкодили не лише 9-поверхівку, а ще й дитсадок

Дитсадок і гаражі, які зачепив ракетний удар по Києву, фото Соні Лукашової, УП

Одна з російських ракет вранці 26 червня влучила в дитячий садок у Шевченківському районі Києва.

Джерело: кореспондент "Української правди"

Деталі: Недільного ранку там не було людей, ніхто не постраждав.

Дитсадок теж постраждав від ракетного удару Фото Соні Лукашової, УП

Зруйновано майданчик і кілька гаражів.

На місці дитячого майданчика тепер велика вирва.

Одна з російських ракет 26 червня влучила в столичний дитсадок. На щастя, недільного ранку тут не було людей.

На місці дитячого майданчика тепер велика воронка. pic.twitter.com/osfHMFKD8d — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 26, 2022

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Нагадаємо: У Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового ракетного удару один житловий будинок зазнав руйнувань, є загиблий та постраждалі. Також є незначні пошкодження у сусідніх будівлях.

Як уточнили УП в пресслужбі Повітряних сил, вранці ворог випустив по Києву до 6 ракет.

Одну ракету збили над Київською областю.