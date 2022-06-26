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Ракети в Києві пошкодили не лише 9-поверхівку, а ще й дитсадок

Соня Лукашова, Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 11:30
Ракети в Києві пошкодили не лише 9-поверхівку, а ще й дитсадок
Дитсадок і гаражі, які зачепив ракетний удар по Києву, фото Соні Лукашової, УП

Одна з російських ракет вранці 26 червня влучила в дитячий садок у Шевченківському районі Києва. 

Джерело: кореспондент "Української правди" 

Деталі: Недільного ранку там не було людей, ніхто не постраждав.

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Дитсадок теж постраждав від ракетного удару
Дитсадок теж постраждав від ракетного удару
Фото Соні Лукашової, УП

Зруйновано майданчик і кілька гаражів. 

На місці дитячого майданчика тепер велика вирва.

Нагадаємо: У Шевченківському районі Києва внаслідок ранкового ракетного удару один житловий будинок зазнав руйнувань, є загиблий та постраждалі. Також є незначні пошкодження у сусідніх будівлях. 

Як уточнили УП в пресслужбі Повітряних сил, вранці ворог випустив по Києву до 6 ракет. 

Одну ракету збили над Київською областю.

Теми: Київвибухвійна
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