"Нужно больше санкций и больше оружия": Кулеба к лидерам G7 после ракетных ударов по Киеву

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ракетных ударов по Киеву, от которых пострадали жилой дом и детсад, призвал лидеров Группы семи усилить санкции против РФ.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Этот семилетний ребенок спокойно спал в Киеве, когда российская крылатая ракета попала в её дом. Под ударами еще много таких детей по всей Украине. Саммит G7 должен отреагировать новыми санкциями против России и большими поставками тяжелого вооружения. Нездоровый империализм РФ должен потерпеть поражение", – написал он.

This 7 y.o. Ukrainian kid was sleeping peacefully in Kyiv until a Russian cruise missile blasted her home. Many more around Ukraine are under strikes. G7 summit must respond with more sanctions on Russia and more heavy arms for Ukraine. Russia’s sick imperialism must be defeated. pic.twitter.com/0kn2hl7A4x