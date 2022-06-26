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"Нужно больше санкций и больше оружия": Кулеба к лидерам G7 после ракетных ударов по Киеву

"Европейская правда"Воскресенье, 26 июня 2022, 14:30

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после ракетных ударов по Киеву, от которых пострадали жилой дом и детсад, призвал лидеров Группы семи усилить санкции против РФ.

Как пишет "Европейская правда", такое заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Этот семилетний ребенок спокойно спал в Киеве, когда российская крылатая ракета попала в её дом. Под ударами еще много таких детей по всей Украине. Саммит G7 должен отреагировать новыми санкциями против России и большими поставками тяжелого вооружения. Нездоровый империализм РФ должен потерпеть поражение", – написал он.

Напомним, уже официально известно, что Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт золота из Российской Федерации.

Накануне саммита Группы семи в британском The Telegraph вышла общая колонка Кулебы и главы МИД Британии Лиз Трасс, в которой они призывают игнорировать призывы "сдать" Украину, чтобы быстрее закончить войну, напротив активизировать помощь оружием и двигаться к полному отказу от российских энергоресурсов.

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Как известно, в замке Эльмау в Баварии начался первый день саммита Группы семи, который продлится 26-28 июня. 29-30 июня состоится саммит НАТО в Мадриде.

Темы: G7УкраинаРосcияКулеба Дмитрий
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