Від російських ракет під Черкасами загинула людина, ще 5 людей травмовано

Внаслідок ракетного удару 26 червня поблизу Черкас пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.

Джерело: голова Черкаської ОВА (ОДА) Ігор Табурець, дані станом на 14:20

Пряма мова: "Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих.

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Пошкоджено об’єкт інфраструктури".

Деталі: Про два вибухи в районі Черкас Табурець повідомив у неділю об 11:49.

Який саме об'єкт інфраструктури постраждав, влада не уточнює.