Від російських ракет під Черкасами загинула людина, ще 5 людей травмовано
Неділя, 26 червня 2022, 14:39
Внаслідок ракетного удару 26 червня поблизу Черкас пошкоджено інфраструктурний об’єкт, одна людина загинула, ще п'ятеро осіб постраждали.
Джерело: голова Черкаської ОВА (ОДА) Ігор Табурець, дані станом на 14:20
Пряма мова: "Сьогодні ворог завдав ракетних ударів по Черкащині. Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих.
Реклама:
Пошкоджено об’єкт інфраструктури".
Деталі: Про два вибухи в районі Черкас Табурець повідомив у неділю об 11:49.
Який саме об'єкт інфраструктури постраждав, влада не уточнює.
ВІДЕО ДНЯ