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От российских ракет под Черкассами погиб человек, еще 5 человек травмированы

Елена РощинаВоскресенье, 26 июня 2022, 14:39

В результате ракетного удара 26 июня вблизи Черкасс поврежден инфраструктурный объект, один человек погиб, еще пять человек пострадали.

Источник: глава Черкасской ОВА (ОДА) Игорь Табурец, данные по состоянию на 14:20

Прямая речь: "Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Есть два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных.

Поврежден объект инфраструктуры".

Детали: О двух взрывах в районе Черкасс Табурец сообщил в воскресенье в 11:49.

Какой именно объект инфраструктуры пострадал, власти не уточняют.

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