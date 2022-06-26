От российских ракет под Черкассами погиб человек, еще 5 человек травмированы

В результате ракетного удара 26 июня вблизи Черкасс поврежден инфраструктурный объект, один человек погиб, еще пять человек пострадали.

Источник: глава Черкасской ОВА (ОДА) Игорь Табурец, данные по состоянию на 14:20

Прямая речь: "Сегодня враг нанес ракетные удары по Черкасской области. Есть два прилета вблизи областного центра. Один погибший и пятеро травмированных.

Поврежден объект инфраструктуры".

Детали: О двух взрывах в районе Черкасс Табурец сообщил в воскресенье в 11:49.

Какой именно объект инфраструктуры пострадал, власти не уточняют.