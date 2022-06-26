Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Пролунали вибухи в районі Черкас і повторно в Києві

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 12:22

У районі Черкас після 11-ї ранку було чутно два вибухи, також двічі звук вибуху пролунав над Києвом.

Джерело: голова Черкаської ОВА (ОДА) Ігор Табурець, кореспонденти "Української правди" 

Пряма мова Табурця: "Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо".

Деталі: Голова Черкаської ОВА закликав жителів залишатися в укриттях та не поширювати фото й відео з місця подій. "Від цього залежить наша безпека!", – наголосив він.

Крім того, близько 11:30 у Києві двічі пролунав звук вибуху. Можливіо, спрацювала ППО. Деталі невідомі. 

Це вдруге за день жителі столиці чують вибухи: вранці було чотири вибухи. Одна з ракет частково зруйнувала 9-поверховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі, а також ударом зачепило дитсадок із гаражами. Є загиблий і постраждалі.

Теми: війнавибухЧеркасиКиїв
Головне сьогодні

ЗСУ на Херсонщині з повітря вдарили по скупченню живої сили і техніки ворога

Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський

Україна попросила Швейцарію про консульську підтримку українців у Росії

G7 обіцяє безстроково підтримувати Україну у війні з РФ – ЗМІ

Путін уперше з початку вторгнення в Україну збирається за кордон – росЗМІ

відеоКількість постраждалих від ракетного удару по Києву зросла

Усі новини...
війна
Маріонетки Кремля заявляють, що 70 бійців із сєвєродонецького "Азоту" в полоні
Росіяни обстріляли Дніпропетровщину з "Градів" - двоє поранених
"Варварство", "свідома ескалація" і "сигнал лідерам G7": західні політики про обстріли Києва
Останні новини
03:58
Ворог завдав ракетного удару по Одещині, серед постраждалих – дитина
03:24
Штати планують придбати для України системи ПРО середньої та великої дальності – ЗМІ
02:45
Росія змінила відповідального за війну в Україні та продовжує "таємну мобілізацію" – ISW
01:48
ЗСУ на Херсонщині з повітря вдарили по скупченню живої сили і техніки ворога
01:22
G7 залучать $600 млрд на інфраструктурне партнерство – Байден
00:25
Лідери країн G7 стурбовані глобальною економічною кризою – Шольц
23:48
фотоЧерез повінь у Сімферополі обвалилася частина мосту через річку Салгир
23:41
По Сумщині випустили понад 150 снарядів і мін: є загиблий і поранений
23:04
ВІДЕОУкраїна має домовленості з партнерами щодо ППО, але треба швидше – Зеленський
23:03
Білорусь втягують у війну, в Кремлі вже все вирішили – Зеленський
Усі новини...