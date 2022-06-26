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Пролунали вибухи в районі Черкас і повторно в Києві

Олена РощінаНеділя, 26 червня 2022, 12:22

У районі Черкас після 11-ї ранку було чутно два вибухи, також двічі звук вибуху пролунав над Києвом.

Джерело: голова Черкаської ОВА (ОДА) Ігор Табурець, кореспонденти "Української правди" 

Пряма мова Табурця: "Маємо два вибухи в районі Черкас. Деталі з'ясовуємо".

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Деталі: Голова Черкаської ОВА закликав жителів залишатися в укриттях та не поширювати фото й відео з місця подій. "Від цього залежить наша безпека!", – наголосив він.

Крім того, близько 11:30 у Києві двічі пролунав звук вибуху. Можливіо, спрацювала ППО. Деталі невідомі. 

Це вдруге за день жителі столиці чують вибухи: вранці було чотири вибухи. Одна з ракет частково зруйнувала 9-поверховий житловий будинок, пошкодила сусідні будівлі, а також ударом зачепило дитсадок із гаражами. Є загиблий і постраждалі.

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Теми: війнавибухЧеркасиКиїв
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