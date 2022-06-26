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У Києві авто без глушників можуть вилучати

Катерина ТищенкоНеділя, 26 червня 2022, 16:34
глушник в автомобілі, фото pixabay.com

У Києві поліція може вилучити на спецмайданчик транспортний засіб, якщо внаслідок переобладнання він не має шумопоглинача.

Джерело: Центр протидії дезінформації при РНБО

Деталі: ЦПД спростував думку, що за використання такого авто можна відбутися лише штрафом.

Там нагадали, що Київрада заборонила рух столицею транспортних засобів, "у конструкції яких є система випуску відпрацьованих газів з прямотоком та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до скасування режиму воєнного стану на всій території України".

Дослівно: "Якщо є переобладнання, яке порушує розділ 31 ПДР, такий транспортний засіб може бути вилучений поліцією на спецмайданчик".

Що передувало: 23 червня Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків, а також пересуватися містом на машинах без глушника.

Теми: Київавто
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