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В Киеве авто без глушителей могут изымать

Катерина ТищенкоВоскресенье, 26 июня 2022, 16:34
глушитель в автомобиле, фото pixabay.com

В Киеве полиция может изъять на спецплощадку транспортное средство, если в результате переоборудования у него нет шумопоглотителя.

Источник: Центр противодействия дезинформации при СНБО

Детали: ЦПИ опроверг мнение, что за использование такого авто можно отделаться только штрафом.

Там напомнили, что Киевсовет запретил движение по столице транспортных средств, "в конструкции которых есть система выпуска отработавших газов с прямотоком и другие выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель, до отмены режима военного положения на всей территории Украины".

Дословно: "Если есть переоборудование, которое нарушает раздел 31 ПДД, такое транспортное средство может быть изъято полицией на спецплощадку".

Что предшествовало: 23 июня Киевсовет запретил на время войны продажу и запуск фейерверков, а также передвигаться по городу на машинах без глушителя.

Темы: Киевавто
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